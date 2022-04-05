نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة في رمضان 2022 اسهل واسرع يمكنك الحصول علي 5000 ريال سعودي فورية وبدون عناء في المقال التالي
دخل علينا شهر رمضان الكريم اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات . وعايز طبعا سلفة سريعة ومن غير مجهود . والي تقدر من خلالها تسد بها احتياجاتك الشخصية والزاماتك المنزلية في ظل تلك الظروف الصعبة . كل اللي عليك أن تدخل مباشرة وتسجل في منصة سلفة الالكترونية . اها وللعلم أيضا منصة سلفة هي أسرع منصة تمويلية داخل المملكة العربية السعودية . وذلك من حيث كافة الخدمات التي تقوم بتقديمها منصة سلفة . والتي يبحث عنه ويريده المواطن السعودي . فأنه عن الأسرع فإنه في غضون ربع ساعة فقط تقدر تحصل على سلفتك . أما بالنسبة للشرعية فأن منصة سلفة تقدم كافة الخدمات التمويلية باتباع احكام الشريعة الاسلامية وتتفق معها تمام التوافق . أما عن سهولتها فأنه ليس أمامك غير منصة سلفة تقدر تحصل منها على 5000 ريال سعودي بدون أي تعقيدات . وكذلك أيضا بدون الحاجة الي الذهاب الي مكان للتسجيل . حيث يمكنك التسجيل من خلال الإنترنت وفي أي مكان وأي وقت . عايزين نتعرف اكثر واكثر عن منصة سلفة الالكترونية . هي عبارة عن شركة معتمدة تقنية ؛ كما أنها أيضا هي مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . وقد قامت المملكة العربية السعودية باطلاق تلك المنصة وذلك منذ عام 2020 وانتشار فيروس كورونا . و الذي قد أضر باقتصاد دول العالم أجمع مما أثر بالسلب على كافة المواطنين . فقررت إطلاق منصة سلفة لمساعدة ابناء الوطن السعودي في كافة احتياجاتهم الشخصية . بمعنى أنه أن كنت مقبلا على الزواج فإن سلفتك من منصة سلفة . وكذا أيضا إذا أردت عمل مشروع صغير عليك بمنصة سلفة . وكذلك اذا تعثرت في سد المصاريف الدراسية أو التزامات البيت والاسرة قم بالدخول مباشرة على منصة سلفة . كل هذا في ربع ساعة تقدر تحصل على مبلغ وقدرة 5000 ريال سعودي . وذلك بعد اتباع الخطوات والتسجيل تقدر تعمل كل ده وانت في مكانك . وهذا من خلال ما سوف نقوم بشرحه عبر موقعنا موقع ثقفني .
الشروط التي قد وضعتها منصة سلفة
علشان تقدر تتحصل على سلفتك من منصة سلفة . يجب أن تتعرف أولا عن الشروط التي قد وضعتها المنصة . والتي لابد أن تتوافر في كل متقدم وهي ليس بالمعقدة . والتي سوف وافي شرحها كالتالي .
- اولا: يكون المتقدم على تلك السلفة من المنصة حاملا الجنسية السعودية. لانه تلك السلفة لا تمنح الي للسعوديين فقط .
- ثانيا: أما عن عمر المتقدمين على تلك السلفة فلابد أن يتراوح اعمارهم مابين ١٨عاما و ٦٠ عاما. وذلك بمعنى أن يكون كاملين الاهلية .
- ثالثا: كما انه اشترطت منصة سلفة علي المتقدمين السعودين على تلك السلفة ؛ أن يكونوا قد شغلوا عملا باحدى القطاعات داخل المملكة العربية السعودية الحكومية أو الخاصة.
أما عن كيفية وطرق التسجيل على المنصة
- اولا / ادخل على لينك منصة سلفة الالكترونية المخصص لها
- ثانيا / قم بتسجيل الدخول مباشرة من خلال ادخال بياناتك الشخصية . ويجب ايضا أن تكون تلك البيانات تم إدخالها بشكل صحيح .
- ثالثا / كما انه وجب على المتقدم الضغط على كلمة طلب التمويل .
- رابعا / وعن الاهم في النقرات التي يجب أن تعرفها جيدا وتقوم بالضغط عليها هي نقرة التمويل شخصي . وهنا يستطيع الراغب في التمويل تحديد مبلغ التمويل الخاصة به والذي يرغب به . وكذلك أيضا تحديد المدة التي تناسب المتقدم في التقسيط .
- وأنه للعلم فقد قامت المنصة بإنشاء خدمة تواصل مع العملاء . والتي يمكن للمتقدمين الذين لم يتمكنوا من التسجيل متابعة هذه الخدمة . وهي سوف تتوافق مع المتقدم وتتبع معه خطوات التسجيل خطوة بخطوة . وذلك لكي يتمكن من التسجيل والحصول على مبلغ التمويل الخاص به .
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