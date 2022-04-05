منصة سلفة في رمضان 2022 اسهل واسرع يمكنك الحصول علي 5000 ريال سعودي فورية وبدون عناء

دخل علينا شهر رمضان الكريم اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات . وعايز طبعا سلفة سريعة ومن غير مجهود . والي تقدر من خلالها تسد بها احتياجاتك الشخصية والزاماتك المنزلية في ظل تلك الظروف الصعبة . كل اللي عليك أن تدخل مباشرة وتسجل في منصة سلفة الالكترونية . اها وللعلم أيضا منصة سلفة هي أسرع منصة تمويلية داخل المملكة العربية السعودية . وذلك من حيث كافة الخدمات التي تقوم بتقديمها منصة سلفة . والتي يبحث عنه ويريده المواطن السعودي . فأنه عن الأسرع فإنه في غضون ربع ساعة فقط تقدر تحصل على سلفتك . أما بالنسبة للشرعية فأن منصة سلفة تقدم كافة الخدمات التمويلية باتباع احكام الشريعة الاسلامية وتتفق معها تمام التوافق . أما عن سهولتها فأنه ليس أمامك غير منصة سلفة تقدر تحصل منها على 5000 ريال سعودي بدون أي تعقيدات . وكذلك أيضا بدون الحاجة الي الذهاب الي مكان للتسجيل . حيث يمكنك التسجيل من خلال الإنترنت وفي أي مكان وأي وقت . عايزين نتعرف اكثر واكثر عن منصة سلفة الالكترونية . هي عبارة عن شركة معتمدة تقنية ؛ كما أنها أيضا هي مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . وقد قامت المملكة العربية السعودية باطلاق تلك المنصة وذلك منذ عام 2020 وانتشار فيروس كورونا . و الذي قد أضر باقتصاد دول العالم أجمع مما أثر بالسلب على كافة المواطنين . فقررت إطلاق منصة سلفة لمساعدة ابناء الوطن السعودي في كافة احتياجاتهم الشخصية . بمعنى أنه أن كنت مقبلا على الزواج فإن سلفتك من منصة سلفة . وكذا أيضا إذا أردت عمل مشروع صغير عليك بمنصة سلفة . وكذلك اذا تعثرت في سد المصاريف الدراسية أو التزامات البيت والاسرة قم بالدخول مباشرة على منصة سلفة . كل هذا في ربع ساعة تقدر تحصل على مبلغ وقدرة 5000 ريال سعودي . وذلك بعد اتباع الخطوات والتسجيل تقدر تعمل كل ده وانت في مكانك . وهذا من خلال ما سوف نقوم بشرحه عبر موقعنا موقع ثقفني .

الشروط التي قد وضعتها منصة سلفة

علشان تقدر تتحصل على سلفتك من منصة سلفة . يجب أن تتعرف أولا عن الشروط التي قد وضعتها المنصة . والتي لابد أن تتوافر في كل متقدم وهي ليس بالمعقدة . والتي سوف وافي شرحها كالتالي .

اولا: يكون المتقدم على تلك السلفة من المنصة حاملا الجنسية السعودية. لانه تلك السلفة لا تمنح الي للسعوديين فقط .

ثانيا: أما عن عمر المتقدمين على تلك السلفة فلابد أن يتراوح اعمارهم مابين ١٨عاما و ٦٠ عاما. وذلك بمعنى أن يكون كاملين الاهلية .

ثالثا: كما انه اشترطت منصة سلفة علي المتقدمين السعودين على تلك السلفة ؛ أن يكونوا قد شغلوا عملا باحدى القطاعات داخل المملكة العربية السعودية الحكومية أو الخاصة.

أما عن كيفية وطرق التسجيل على المنصة