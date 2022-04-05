قيمة مبلغ المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي وطريقة الحصول عليها والأوراق. يوجد العديد من المساعدات التي تسعي الحكومة السعودية لتقديمها للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما يوجد عدد كبير من المؤسسات الحكومية والمنشآت التي تم إنشاؤها من أجل تقديم الخدمات للمواطنين. حيث تهدف الحكومة السعودية إلى الوصول بالمواطن السعودى إلى مستوى إجتماعي ومادي جيد. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأهداف تعتبر من أهم أهداف رؤية المملكة 2030. كما تعتبر من أهم المساعدات التي يتم تقديمها للمواطنين هي مقطوعة الضمان الاجتماعي. حيث تساعد المساعدة المقطوعة المواطن السعودي ذات الدخل الضعيف والمتوسط في زيادة الدخل لديه. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل للحصول على المقطوعة وكذلك قيمتها والأوراق والمستندات المطلوبة لها. كما يمكنك التعرف أيضاً على ميعاد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وشروط الحصول عليها وطريقة الاستعلام عن الطلب.

قيمة مبلغ المساعدة المقطوعة

تأتي مقطوعة الضمان الاجتماعي على رأس المساعدات وصور الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا المبلغ المالي من أجل مساعدة المواطن السعودي لزيادة الدخل لديه. كما تساعد هذه المساعدة المواطنين في التغلب على الظروف المادية الصعبة وتمكنهم من توفير مختلف احتياجاتهم الشخصية. ومن الجدير بالذكر أن قيمة هذا المبلغ يتم تحديده على حسب قيمة الدخل الشهري للمواطن. بحيث تتراوح قيمتها لمستفيدي الدعم مابين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال سعودي.

خطوات الحصول على المساعدة

ولكي يتمكن المواطن الذي تتوافر به الشروط المطلوبة التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الحصول على المساعدة. يجب أن يتبع مجموعة من الخطوات والتي يمكننا عرضها كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم تسجيل الدخول على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدخول على خيار إنشاء حساب جديد ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله للمستفيد ثم إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة الموافقة على جميع الشروط والأحكام وأخيراً القيام بالضغط على خيار تأكيد.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المقطوعة

كما توجد مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم إرفاقها ليتم التسجيل على المساعدة المقطوعة. ويمكننا عرض أهم هذه المستندات كما يلي: