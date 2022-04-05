عمدة كييف يوجه رسالة عاجلة إلى السكان الفارين من الحرب

جدة - نرمين السيد - أكد فيتالي كليتشكو، عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، أن المدنيين الذين فروا من العاصمة الأوكرانية إلى مناطق أكثر أمانًا يجب أن ينتظروا عدة أيام قبل العودة.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن كليتشكو وجه رسالة للسكان الفارين من كييف قائلا: "هناك حاليا حظر تجول على مدار الساعة في منطقة كييف، وفي بلدات معينة بالقرب من كييف، من المحتمل أن يكون المحتلون الروس قد تركوا ألغامًا أرضية، وهناك على الأرجح الكثير من الذخائر غير المنفجرة".

وفى سياق آخر، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، فى مقابلة مع شبكة سى إن إن، أمس الإثنين، إن سحب روسيا للقوات من كييف ليس انسحابا حقيقيا وإنما إعادة نشر للقوات يُمكن أن يتبعها مزيد من الهجمات.



وأكّد ستولتنبرج أنه "ليس متفائلا جدا" بشأن ما تقوله روسيا عن سحب قواتها من محيط العاصمة الأوكرانية، مضيفا "ما نراه ليس تراجعا، بل نرى أن روسيا تعيد تمركز قواتها.. ينبغى ألا نكون مفرطين فى التفاؤل لأن الهجمات ستتواصل ونحن قلقون أيضا بشأن احتمال تزايد الهجمات".