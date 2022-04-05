الجزائر: لم نسجل أى حالات وفاة بسبب كورونا لليوم الـ12 على التوالى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة الجزائرية -فى بيان اليوم الاثنين- أن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس بلغ 265 ألفا و694 حالة، من بينها 5 إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و308 أشخاص.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى للوفيات استقر عند 6 آلاف و874 حالة، فيما يوجد حاليا 6 مرضى فى العناية المركزة.
وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.
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