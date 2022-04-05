فرنسا تطرد عدداً من الدبلوماسيين الروس

فرنسا تطرد عدداً من الدبلوماسيين الروسقررت فرنسا، الإثنين، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وقالت باريس إن "نشاطاتهم تتعارض مع مصالحها .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، أن باريس ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا "تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها".

وأوضح البيان أن "هذه الخطوة تأتي في سياق نهج أوروبي".

وأضاف: "مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين".

وفي وقت سابق، اعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن بلادها قررت طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا. وأفادت معلومات أن عددهم يصل إلى أربعين.

تشتبه السلطات الألمانية في أن هؤلاء الدبلوماسيين الذين سيطردون، يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية، وأمامهم خمسة أيام لمغادرة ألمانيا.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا". وقد استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.

وأضافت في بيان مقتضب: "لن نسمح بذلك بعد الآن".