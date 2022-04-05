سعر ومواصفات هواتف Vivo X80، أعلنت شركة فيفو الصينية عن قرب إطلاقها لمجموعة هواتف Vivo X80 المميزة من الفئة الرائدة، حيث كشف التسريبات الخاصة بالهاتف عن المواصفات الجبارة التي يتمتع بها ذلك الهاتف من الفئة الرائدة، والتي من المقرر أن تقوم من خلال هذا الهاتف منافسة هواتف شاومي وأوبو.

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Vivo X80 المميزة من الفئة الرائدة:-

من المقرر أن يتم طرح سلسلة هواتف فيفو Vivo X80 المميزة من الفئة الرائدة في 3 هواتف ذكية، هي الإصدار العادي Vivo X80، والإصدار المميز Vivo X80 Pro، النسخة الفائقة Vivo X80 Pro +، وهذه أبرز المواصفات التي سوف تأتي بها هذه الهواتف:-

الشاشة من نوع AMOLED E 5 بقياس 6.78 بوصة، بدقة عرض 1440 × 3200 بكسل، جودة + FHD الفائقة، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

كاميرا ثلاثية خلفية:- الرئيسة بدقة فائقة 50 ميجا بكسل + مستشعر Samsung GN5 من تصينع شركة سامسونج + عدسة فائقة الدقة بمستشعر أخر مقاس 1/1.3 بوصة. كاميرا أخرى بدقة 12 ميجا بكسل تشتمل على خاصية التقريب البصري 2x مع مستشعر Sony IMx663 من تصنيع شركة سوني. كاميرا أمامية بدقة 44 ميجا بكسل.

بطارية شحن بقوة 4000 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط.

دعم لتقنيات الشبكات GPS – Bluetooth – Wi-Fi6.

ذاكرة وصول عشوائي من نوع lpddr5 سعة 8 أو 12 جيجا بايت.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 .

معالج من نوع Dimensity 9000 SoC من إنتاج شركة ميديا تيك.

يدعم جميع شبكات الاتصال سواء الجيل الثالث أو الجيل الرابع أو الجيل الخامس.

نظام التشغيل أندرويد 12.

سعر الهاتف:-

من المتوقع حال طرح هاتف من نوع Vivo X80 أن يتم طرحه بالأسواق بسعر 630 يورو بما يعادل نحو 754 دولار أمريكي، بما يعني أن سعره في مصر سوف يكون 13754.42، وفى السعودية بسعر 2.790 ريال سعودي، وفي الإمارات بسعر 2.733 درهم إماراتي.

وينتظر الجمهور من فئة الشباب بشغف طرح هذه الهواتف، والتي من المقرر أن تقوم شركة Vivo بطرحها في الأسواق قريباً جداً، وذلك لما تمتع به الهواتف السابقة من مميزات ومواصفات خيالية.