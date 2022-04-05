نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة مدرستي تبرمج 2 خطوات التسجيل والاشتراك فى المسابقة عبر رابط مدرستي back to school في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة مدرستي تبرمج 2 التي انطلقت فعالياتها لتستقبل طلبات التسجيل منذ 20 فبراير، وسوف يستمر قبول طلبات التسجيل للمسابقة لكلا من المعلمين والطلاب حتي يوم 17 مارس، وسوف نشير الي الخطوات اللازمة للتسجيل بطريقة صحيحة عبر منصة مدرستي رابط العودة للمدارس back to school، خاصة انه لم يتبقي سوي ساعات قليلة ويتم غلق باب التسجيل في الموسم الثاني من المسابقة، وتعد تلك المسابقة مقياس قوي لتطور الرقمنة في مجال التعلم، وتهدف المسابقة بشكل خاص الي تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، ،وذلك من اجل خلق جيل جديد من المعلمين والمتعلمين لديهم القدرة علي المنافسة العاملة في مجال البرمجة.

مسابقة مدرستي تبرمج 2

يمكنكم حتي الان التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 2 عبر رابط العودة للمدارس، حيث إن باب قبول طلبات التسجيل سوف يغلق خلال ساعات من الان، واليكم العد التنازلي لقبول الطلبات عبر منصة مدرستي

علما بأن التسجيل فقط متاح الان، وذلك لقبول طلبات المتقدمين للمسابقة، الان ان التدريب وبدا فاعليات المشاركة لم تعلن حتي الان، ويتم التسجيل باختيار واحد من المشروعات المتاحة للطلاب، حيث تتيح وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية للطلاب فرصة الاختيار من 2 مشروع للطلاب، فيما يتاح للمعلمين مشروع واحد فقط.

رابط منصة مدرستي back to school

يعد رابط منصة مدرستي back to school. Sa هو الرابط المخصص لتسجيل الطلاب والمعلمين في مسابقة مدرستي تبرمج 2، وذلك عن طريق برنامج ميكروسوفت او تطبيقات آبل، علما بأن رابط المنصة فعال لاستقبال طلبات المشاركة حتي يوم الخميس المقبل، ويتم الاختيار بين تصميم مدينة نيوم، او مشروع تصميم تطبيق لابتكار حلول صديقة للبيئة.

التسجيل في مدرستي تبرمج 2022

قم بزيارة رابط منصة مدرستي back to school. Sa.

في الصفحة الرئيسية انقر ايقونة تسجيل الدخول.

قم بتسجيل البريد التعليمي وكلمة المرور.

انقر تسجيل الدخول مرة اخري.

قم باختيار المشروع المناسب لك اذا كنت طالب، حيث يتاح لك فرصة الاختيار بين مشروعين.

السادة المعلمين لديهم فرصة الاختيار لمشروع واحد فقط.

قم بتفعيل الموافقة علي الشروط والاحكام وانتقل الي الخطوة التالية.

حدد اذا كنت فرد او مجموعة.

في حالة كنت مجموعة يتوجب الا يقل عددها عن 3 مشتركين.

اخيرا انقر التسجيل في المشروع.

منذ يوم 24 مارس انطلقت فاعليات مسابقة مدرستي تبرمج الموسم الثاني، وذلك بالتعاون بين كلا من شركة apple ومايكروسوفت، وتستهدف المسابقة بشكل واضح المعلمين والمعلمات، وكذلك المدرسة والإدارات التعليمية بشكل عام، والهدف الاول والاساسي لتلك المسابقات تنمية القدرة علي العمل الجماعي وتطويع الرقمنة في مجال العلم، ومن ثم تطبيقة علي كافة الانماط الاخري في المملكة العربية السعودية.