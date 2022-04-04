شروط وموعد استحقاق صرف بدل غلاء المعيشة فى رمضان السعودية 1443-2022

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية عن شروط صرف بدل غلاء المعيشة. وكذلك كيفية الحصول عليها وذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن صرف بدل غلاء المعيشة 1443 هجري. خلال شهر رمضان المبارك حيث أن المستفيدين منه هم المنتسبون إلى الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ونوضح التفاصيل فى السطور التالية.

استحقاق صرف بدل غلاء المعيشة

من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية. تسعى إلى التخفيف عن المواطنين كافة أشكال وأعباء الحياة الاجتماعية. وذلك عن طريق تقديم العديد من الخدمات والمساعدات المالية للمواطنين فى كافة جوانب الحياة. حيث قد أوضحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة عن صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين خلال شهر رمضان. وسوف يكون موعد صرف بدل غلاء المعيشة أثناء صرف رواتب مستفيدي الضمان الاجتماعى فى ال21 من شهر أبريل 2022. وتقوم الوزارة بإيداع المساعدات المقطوعة وذلك بعد تحديث بيانات المستفيدين.

شروط صرف بدل غلاء المعيشة

وضعت وزارة الموارد البشرية بعض الضوابط والشروط حتى يمكن للمتقدمين الحصول على صرف بدل غلاء المعيشة وهى كالتالى

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب ألا يزيد الدخل الشهرى لغير المتزوج عن ثلاثة آلاف ريال.

أيضا الايزيد دخل المتزوجين عن 8600 ريال.

كذلك يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

المبالغ المخصصة لصرف بدل غلاء المعيشة

مقدار ألف ريال بدل غلاء المعيشة سوف يتم صرفها الى الموظفين المدنيين والعسكريين.

كذلك مبلغ ألف ريال للمواطنين المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد.

ايضا مبلغ خمسمائة ريال للمستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مع زيادة مكافأة الطلاب والطالبات بنسبة 10% من المبلغ الشهرى.

كما سيتم صرف مبلغ 104 ريال للمواطنين أصحاب فواتير الكهرباء المتراكمة على كل فاتورة.

وزارة الموارد البشرية

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصرف نحو 192 مليار ريال سعودى للمتقاعدين وأصحاب المعاشات بالمملكة. كما تقوم الوزارة بتقديم نحو ملياري ريال كمساعدات مالية سنوية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات. وكذلك نحو مليار وأربعمائة ألف ريال لصالح مستفيدي الضمان الاجتماعى شهريا. ونحو 104 مليار ريال للمواطنين الذين يعانون من تراكم فواتير الكهرباء عليهم.