نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ومعدلات القبول الموازي من نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ومعدلات القبول الموازي من نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم به الآن، حيث يتابع عشرات الالاف من الطلاب والطالبات خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي بشكل احترازي فى ظل ازمة انتشار وباء كورونا، عليه سنوافيكم الان بالخطوات طريقة الاستعلام والحصول على نتائج القبول الموازي
رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي تشغل مؤخراً الأعلى فى نسب بحث جوجل حيث قد تم تزويد الطلاب مؤخراً بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية للاجل الاعتماد عليه على الحصول على النتائج الكترونياً، على ان يزداد بشكل مؤخر معدل القلق والتوتر ما بين الطلاب والسادة أولياء الأمور جراء الحصول والاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا بشكل نستعرض نوافيكم به الان
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي مطروحة أمام جميع الطلاب والطالبات على ان نستعرض ونتابع على الفور الطريقة الصحيحة
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها
- النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور النتائج هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها من المنزل اون لاين بعد ان تم الاعلان عنها بعد طول انتظار فى شتي المحافظات العراقية
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ومعدلات القبول الموازي من نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.