رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ومعدلات القبول الموازي من نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم به الآن، حيث يتابع عشرات الالاف من الطلاب والطالبات خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي بشكل احترازي فى ظل ازمة انتشار وباء كورونا، عليه سنوافيكم الان بالخطوات طريقة الاستعلام والحصول على نتائج القبول الموازي

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي تشغل مؤخراً الأعلى فى نسب بحث جوجل حيث قد تم تزويد الطلاب مؤخراً بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية للاجل الاعتماد عليه على الحصول على النتائج الكترونياً، على ان يزداد بشكل مؤخر معدل القلق والتوتر ما بين الطلاب والسادة أولياء الأمور جراء الحصول والاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا بشكل نستعرض نوافيكم به الان

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي مطروحة أمام جميع الطلاب والطالبات على ان نستعرض ونتابع على الفور الطريقة الصحيحة

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور النتائج هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها من المنزل اون لاين بعد ان تم الاعلان عنها بعد طول انتظار فى شتي المحافظات العراقية

شروط القبول الموازي بالعراق