نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف بدل غلاء المعيشة بالشروط الجديدة 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صرف بدل غلاء المعيشة بالشروط الجديدة 2022 التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمناسبة شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء علي أبناء السعودين في ظل غلاء الأسعار وتهيئة حياة كريمة لهم، كما تسعي دائم بالوقوف بجانب أبناءها ودعمهم لتراقي للأفضل الأحوال ويكون المستفيد من ذلك المقيدون أو المسجلون بالضمان الاجتماعي السعودي ومن هذا المقال يتم التعرف علي المواعيد والشروط عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.
موعد صرف بدل غلاء المعيشة السعودية
كشفت مصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن موعد صرف بدل غلاء المعيشة عام 1443، سيكون مع صرف رواتب مستفيد الضمان الاجتماعي المطور والرواتب الخاصة بأصحاب المعاشات في ٢١ أبريل ٢٠٢٢م الحالي.
كما تقدم الحكومة السعودية مساعدات مالية خلال شهر رمضان المبارك مثل صرف المكرمة الملكية والمساعدات المقطوعة وغيرها من المساعدات الأخري التي يستفاد منها البسطاء والفقراء وأصحاب الدخل المنخفض.
مقدار استحقاق بدل غلاء المعيشة
بأمر خادم الحرمين الشريفين تم استمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهوي للمواطنين السعوديين كالتالي:
- يتم صرف 1000 ريال سعودي للمواطنين المدنيين من الموظفين والعسكريين.
- استحقاق 500 ريال سعودي للمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
- زيادة مكافأة الطلاب والطالبات 10%.
الشروط استحقاق صرف بدل غلاء المعيشة
أوضحت الحكومة شروط بدل غلاء المعيشة للمستفيدين، حيث جاء أبرزها التالي:
- أن لا يقل عمر الشخص المتقدم لبدل غلاء المعيشة عن ٣٥ عام.
- يجب علي المتقدم أن يتمتك جنسية سعودية.
- ألا يتعدى الدخل الشهري عن ثلاث الأف ريال سعودي للشخص الأعزب، كما لا يتجاوز ثماني آلاف وستمائة ريال سعودي للشخص المتزوج.
مساعدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- تحديد الميزانية المالية التي يتم صرفها بخصوص المتقاعدين وأصحاب المعاشات مبلغ مالي وقدرة ١٩٢ مليار ريال سعودي.
- مساعدات مالية أيضا تصل قيمتها المالية إلى ٢ مليار ريال سعودي.
- الموافقة علي صرف مبلغ مالي ميزانية 1400000 ريال سعودي لمستفيد الضمان الاجتماعي كزيادة علي رواتبهم.
- إضافة دعم توزيع ١٠٤ مليار ريال في حين المواطنين الذين لديهم تراكم في فواتير الكهرباء.
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