شروط بنك التسليف الجديدة 1443 قرض الزواج 60 الف ريال سعودي

أحدث شروط وأحكام بنك التسليف 1443، بالإضافة إلى أهم التفاصيل التي ستحتاج إليها للتقدم بطلب للحصول على قرض بشروط مواتية من بنك التنمية الاجتماعية، وكذلك قروض الزوجية والعائلية، لأن العديد من مواطني المملكة العربية السعودية غير قادرين على تحمل الأسعار المرتفعة والظروف المعيشية المرتفعة، ولا يستطيعون الزواج بسبب نقص الأموال والظروف المعيشية، البنوك هي التي تساعد في تطوير هذه المناطق من خلال منح القروض.

شروط بنك التسليف الجديدة 1443

هناك عدد من الشروط والمعايير التي يجب توافرها للحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية منها بنك التسليف 1443، بحيث يكون المواطن السعودي مؤهلًا بالفعل للحصول على القرض ويمكنه تقديم نفسه، كما أن هناك مجموعة متنوعة من القروض المتاحة عن طريق بنك الائتمان، وكذلك شروط جديدة للحصول على قرض، مثل ققروض الزواج، والقروض العائلية 1443، قروض البنك تتجاوز 60 ألف ريال، وهناك عدد من المتطلبات التي يجب وضعها من أجل الحصول على قرض زواج أو قرض عائلي من البنك.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على رخصة الزواج سعودي الجنسية ومواطن المملكة العربية السعودية.

باستثناء من ماتت زوجته ، يجب أن يكون الزواج الأول للزوج أو الزوجة هو الطالب لاتفاق ما قبل الزواج.

يجب أن يكون عمر طالب القرض أقل من 40 عامًا.

إذا لم يكن مقدم الطلب متزوجًا منذ أكثر من عامين ، فيجب عليه تقديم عقد زواج رسمي مصدق من المحكمة المختصة.

ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم طلب القرض العائلي عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن يتضمن مقدم الطلب للحصول على قرض عائلي جميع المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك عدد أفراد الأسرة وعمر الطفل الأصغر ، والذي لا يمكن أن يكون أكثر من 24 عامًا.

يجب أن يكون قد مضى عام على الأقل منذ تاريخ نقل الملكية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على قرض ترميم عن 21 عامًا.

يجب أن تقل مساحة موقع إعادة التطوير عن 1000 متر مربع ولا تزيد عن 2000 متر مربع.

احسب قيمة القرض لترميم البيت المهجور بحيث لا تتجاوز 18 ألف ريال.

30 مليون ريال لبيوت المدنيين و 60 مليون لبيوت العسكريين.

خطوات الحصول على قرض بنك التسليف 1443

للحصول على قرض من بنك التسليف 1443، يجب على المواطن السعودي إكمال العديد من الخطوات الأساسية، ومنها ما يلي: