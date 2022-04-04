تعرف على طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile 2022 من الموقع الرسمي

طريقة تحميل لعبة ببجي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في مختلف محركات البحث لكي يقوموا بتنزيل اللعبة أما على أجهزة الكمبيوتر أو من الهاتف المحمول، مع الإضافة لذلك فإن لعبة ببجي تعتبر من ضمن الألعاب الإلكترونية المشهورة للغاية في كافة أرجاء العالم، واستطاعت أن تنال وتستحوذ على أعداد ضخمة وكبيرة من الإعجابات منذ أن تم إنشائها في عام 2017، وفي السطور التالية سوف نذكر لكم طريقة تحميل لعبة ببجي.

خطوات تحميل ببجي على الكمبيوتر

تعد لعبة ببجي من الألعاب الشائعة والمنتشرة بكثرة في هذا الوقت الحالي منذ أن تم إنشائها أثناء أعوام ماضية، فاستطاعت تلك اللعبة أن تستحوذ وتحصل على النجاحات الكبيرة بين كل الألعاب الإلكترونية، وكذلك فإن تلك اللعبة من إحدى الألعاب القتالية التي من الواجب على كل لاعب أن يظل بها حي لكي يفوز، كما أن لعبة ببجي متميزة بالعديد من التصميمات الجميلة والرائعة، وفي السطور القادمة سنذكر خطوات تحميل لعبة ببجي عن طريق المحاكي وهي كالتالي:

أول خطوة يجب على اللاعب أن يدخل إلى محركات البحث ويعثر على المحاكي الذي يسمى Bluestacks.

بعد ذلك يتم تنزيل المحاكي، ثم تنصيبه على الجهاز أما أن يكون على الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بالمستخدم.

عندما ينتهي تنزيل المحاكي، بعدها يتم الفتح وكذلك استكمال تسجيل الدخول.

بعد ذلك يدخل الشخص على جوجل بلاي من خلال المحاكي وكتابة لعبة ببجي إلى أن يتم العثور عليها.

بعد ما تم العثور على لعبة ببجي يقوم الشخص بفتحها ثم الاستمتاع بها.

خطوات تحميل لعبة ببجي على الهاتف المحمول

يمكن للمستخدم أن يقوم بتثبيت لعبة ببجي عن طريق تلك الطريقة السهلة والبسيطة إذا كان الشخص يمتلك هاتف يعمل بنظام الأندرويد، يجب أن: