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عمر شويل - جدة اتخذت المملكة العربية السعودية مؤخرًا قرارًا بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بعد عرقلة القرار، صدر قرار في يوليو 2018 للنظر في حقوق المرأة والمساواة مع الرجل والمشاركة في مختلف التخصصات، وتبسط هيئة النقل البري إجراءات الحصول على رخصة القيادة ودفع تكاليف تدريب النساء على القيادة، في هذه المقالة سوف تتعلم كيفية الحصول على رخصة القيادة والتفاصيل ذات الصلة.

رسوم تدريب القيادة للنساء

تستفسر العديد من النساء في المملكة الراغبات في القيادة عن رسوم تعليم القيادة للمرأة حتى يتسنى لهن الحصول على رخصة القيادة من خلال مدرسة لتعليم قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية.

واحدة من أكبر وأشهر هذه المدارس هي مدرسة تعليم قيادة النساء السعوديات، أكمل المشاركون في البرنامج التدريبي 30 ساعة من التدريب العملي مقابل 2400 ريال سعودي.

رسوم إصدار رخصة قيادة النساء

أقرت هيئة النقل البري في المملكة العربية السعودية رسوم الحصول على رخصة القيادة لمن يرغبون في القيادة، كذلك أعلنت هيئة النقل على الطرق السريعة أن رسوم إصدار رخصة قيادة نسائية هي نفس رسوم رخصة القيادة للذكور:

رسوم الحصول على رخصة القيادة لأول مرة 40 ريال سعودي لمدة عام واحد.

رسوم إصدار رخصة القيادة المؤقتة 100 ريال سعودي.

إذا كنت ترغب في تجديد رخصة القيادة الخاصة بك لمدة عامين، فسيتعين عليك دفع رسوم قدرها 80 ريال سعودي.

أيضا إذا كنت ترغب في تجديد رخصة القيادة الخاصة بك لمدة 5 سنوات، فسيتعين عليك دفع 200 ريال سعودي كرسوم.

إذا كنت ترغب في تجديد رخصة القيادة الخاصة بك لمدة 10 سنوات، فسيتعين عليك دفع رسوم قدرها 400 ريال سعودي.

شروط الحصول على رخصة القيادة للنساء

يجب على من يرغب في الحصول على رخصة قيادة نسائية القيام بما يلي:

يجب أن تكون المرأة التي تتقدم بطلب للحصول على رخصة خالية من الأمراض العقلية والجسدية التي يمكن أن تتعارض مع القيادة.

أيضا يجب ألا يقل عمر النساء المتقدمين للحصول على رخصة قيادة خاصة عن 18 عامًا.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين الذين يرغبون في الحصول على رخصة قيادة عامة عن 20 عامًا.

لم يكن حكماً قضائياً أو قضائياً واحداً ضدها.

اجتياز اختبار النظرية العلمية.

الرجاء دفع رسوم الترخيص.

طريقة سداد رسوم تعليم القيادة للنساء

قامت هيئة النقل البري في المملكة بتبسيط إجراءات الدفع الإلكتروني لدروس القيادة على النحو التالي:

أولا: إذا دفعت رخصة القيادة الخاصة بك في ماكينة الصراف الآلي:

يتم ادخال بطاقة صراف آلي.

ثم يتم إدخال الرمز السري.

يتم إجراء مجموعة مختارة من الخدمات العامة.

ثم انقر فوق رمز “الدفع”.

الرجاء إدخال رخصة القيادة الخاصة بك.

انقر فوق علامة التبويب “إصدار رخصة القيادة”.

ثم أدخل رقم هويتك أو رقم إقامتك وقم بتأكيد الرقم.

تحديد نوع المركبة ومدة صلاحية الترخيص.

ثم اضغط على أيقونة التأكيد لخصم المبلغ المطلوب.

اتبع هذه الخطوات للدفع عبر الهاتف

قم بتنزيل التطبيق على هاتفك المحمول.

ثم قم بتسجيل الدخول.

انقر فوق المدفوعات> المدفوعات الحكومية.

تحديد الخدمات المطلوبة لدفع رسوم “رخصة القيادة”.

انقر فوق الزر “إصدار رخصة القيادة”.

يتم بعد ذلك تحديد نوع الترخيص وفترة صلاحيته والحساب الذي سيتم السحب منه.

انقر فوق أيقونة “التالي” وقم بتأكيد الدفع باستخدام كلمة المرور المرسلة إلى هاتفك المحمول.

رسوم تعليم القيادة بجامعة الأميرة نورة

تعمل جامعة الأميرة نورا على ترويج الخدمات للمرأة السعودية والمجتمع السعودي من خلال توفير تأهيل المرأة وتدريبها على القيادة وتحديد رسوم محددة لفترة التدريب كما هو موضح في الفقرة التالية:

تكلفة المحاضرة النظرية 600 ريال، حيث أن مدة البحث 8 ساعات وكل محاضرة 75 ريال.

يستغرق رسم اختبار المعرفة ساعة واحدة ورسوم 75 ريال سعودي.

رسم التدريب (درس المحاكاة) لمدة ساعتين محدد 75 ريال للساعة بإجمالي 150 ريال.

تكلفة التدريب 75 ريال للساعة وتستغرق 20 ساعة والتكلفة الإجمالية 1500 ريال.

رسوم الاختبار التدريبي 75 ريال سعودي للساعة على الطريق.

لذلك، يبلغ إجمالي الرسوم المدفوعة 2،400 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

كم مدة تعليم القيادة للنساء

تبلغ مدة تدريب النساء على القيادة حوالي 14 يومًا لتعليمهن كيفية القيادة بشكل صحيح ومهني، ثم يقوم المتدربون بإجراء اختبار مروري لتحديد مستوى ودرجة إتقان عملية القيادة الصحيحة وإشارات المرور.