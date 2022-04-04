نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد العمل في الجوازات خلال شهر رمضان الكريم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن عن مواعيد العمل في الجوازات خلال شهر رمضان الكريم في المملكة العربية السعودية بكافة الإدارات والمناطق التابعة لها بالمحافظات خلال فترة شهر رمضان بداية من يوم الأحد حتى يوم الخميس علما بان يومي الجمعة والسبت أجازة رسمية حيث أوضحت المديرية من خلال انفجرام توضيحي نشرته خلال الساعات الماضية القليلة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكه الأنترنت المصغرة “تويتر” مواعيد العمل في رمضان.

مواعيد العمل في الجوازات خلال شهر رمضان

المديرية العامة مواعيد العمل التي تبدأ في بعض الشعب من الساعة العاشرة وفي شعب اخرى من الساعة التاسعة مساء ومواعيد العمل كالاتي:

شعبة الجوازات بحي الرمال تبدأ ساعات العمل فيها خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء ومن الساعة 9 مساءا وحتى الواحدة صباحا. مواعيد إدارات المناطق والمحافظات تبدأ ساعات العمل فيها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء. بالنسبة لمواعيد العمل في محافظة الخرج، شعبة الخدمات الإلكترونية رونش مول يبدأ العمل فيها من الساعة التاسعة مساءا وحتى الساعة الواحدة صباحا حفاظا على راحة الجميع. مواعيد العمل خلال شهر رمضان بمكة المكرمة شعبه الجوازات بالتحلية مول وشعبة الجوازات بالصريفي مول وشعبة الجوازات بالردسي مول في تمام الساعة الواحدة مساءا وحتى الساعة الخامسة مساءا ومن الساعة التاسعة مساءا وحتى الساعة الواحدة صباحا.

وتهتم المديرية العامة للجوازات خلال فترة التزامن مع شهر رمضان المبارك بعمل فترات مسائية من أجل تخفيف التزاحم بين المواطنين والوافدين إلى المملكة السعودية.

خدمة أصدار جواز سفر جديد للمواطنين

يمكن لكل مواطن سعودي أصدار جواز سفر جديد عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية دون الذهاب إلى المكاتب التابعة لمديرية الجوازات في المملكة ولكن يتطلب هذا الأمر بعض المتطلبات والشروط التي يجب توافرها في المواطن وهي:

يجب تواجد الشخص المواطن أو المواطنة على أراضي المملكة العربية السعودية.

عدم وجود جواز سفر له.

يجب سداد رسوم الخدمة و هي 3000 ريال سعودي ل خمس سنوات و 6000 ريال سعودي ل 10 سنوات.

توافر بصمة وصورة للمواطن أو المواطنة.

تسديد كافة المخالفات المرورية.

طريقة التقديم على جواز سفر جديد

يجب أن يكون المواطن أو المواطنة فد سجل الدخول إلى بوابة ابشر الإلكترونية. أن يختار المستفيد( المواطنين) من القائمة الرئيسية. يجب الذهاب إلى خدمة الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية. اختيار الخدمة. هنا يتوجب عليك تقديم الطلب وبعدها يتم إشعاركم برقم المعاملة بعد تسليم الطلب. من خلال الخطوات السابقة يمكنكم الدخول على بوابة ابشر التابعة لوزارة الداخلية في المملكة السعودية والتقديم بهدف الحصول على جواز سفر جديد بالمملكة.

أرقام التواصل مع الجوازات بالمملكة السعودية

أتاحت الجوازات عدد من الأرقام للتواصل مع المواطنين في المملكة لتلقي كافة الاستفسارات: