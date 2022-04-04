نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأكسب جائزة رمضان الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم هي واحدة من اشهر المسابقات العالمية في هذا الوقت، اذا تعمل هذه المسابقة على منح جوائز مالية للفائز تصل الى 3 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها من المسابقات التي يتهافت عليها الملايين عبر العالم من كافة البلدان والمناطق والدول العربية والأجنبية، وهناك عدد من الطرق التي تعمل على تمكين المتسابق من الانضمام الى سحب المسابقة وإمكانية الفوز.

مفاجآت مسابقة الحلم 2022

أشار الإعلامي مصطفى الأغا على أن مسابقة الحلم 2022 تحمل العديد من المفاجآت من أهمها ما يلي:

تخطي حاجز الفوز في المسابقة مبالغ 3 مليون من الدولار الأمريكي.

وجود اكثر من فائز في سحب هذا العام.

عدم اقتصار الجوائز على مبالغ نقدية فقط.

أمكانية الفوز بمنزل الأحلام في اجمل أماكن اليونان.

خطوات اشتراك الحلم

يتمثل الاشتراك في مسابقة الحلم في عدد من السبل والوسائل تكمن في

إرسال المشترك رسالة نصية مكتوب بها كلمة حلم أو Dream.

ثم إرسال رسالة الاشتراك الى الرقم الخاص بالمسابقة للدولة التي يقطن فيها المتسابق.

إرسال رسالة الى الرقم الموحد الذي أعلنت عنه المسابقة والذي يعمل على استقبال رسائل الاشتراك من اي بلد.

الإجابة الصحيحة على السؤال الذي سوف يرسل لك بمجرد الاشتراك.

توالي الإجابات الصحيحة على التساؤلات يمنحك الفرصة للفوز بالملايين من الدولارات.

أرقام الاشتراك عبر العالم

هناك عدد من الأرقام الخاصة بالمسابقة والتي تم تخصيصها للعديد من بلدان العالم ومنها

رقم دولة الأمارات العربية المتحدة Etisalat 6070

رقم دولة البحرين Batelco 94000

ورقم جمهورية مصر العربية Etisalat 95450

رقم دولة الكويت Zain 96922

و رقم الجمهورية التونسية Tunisie Telecom 85988

رقم المملكة المغربية lnwi 9669

كيفية معرفة الفائز

قام الإعلامي مصطفى الأغا بالتأكيد على أن معرفة الفائز تكون عن طريق واحد فقط وهو الاتصال الهاتفي بالفائز على الهواء مباشرة من جانب الأغا وعلى قناة أم بي سي في الموعد المحدد للسحب في الحلم، وقد تم التأكيد على أن اي من الوسائل التي تختلف عن هذا الاتصال المشار اليه مثل إرسال الرسائل النصية وما الى ذلك لا تعتبر من الطرق الرسمية لمعرفة الفائز.