نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المواجهة” موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وترتيب الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب الدفاع الجوي مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز المصري، لحساب الجولة الحادية عشر، الفريقين يدخلان المباراة بهدف مشترك وهو الفوز، فالزمالك يرغب في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخروج الأفريقي في دور المجموعات، بينما بيراميدز يلعب على ملعبه ويرغب في تحقيق الفوز للإستمرار في مطاردة المارد الأحمر النادي الأهلي على صدارة الترتيب، اللقاء ينقل على الهواء مباشراً عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية في سهرة رمضانية مميزة.

يدخل بيراميدز صاحب الأرض المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، خلف الأهلي المتصدر جمعهم من خوض 11 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، سجل لاعبوه 20 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف، بينما الزمالك يحل في المركز الثالث قبل المباراة برصيد 25 نقطة من لعب 11 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وهزم في مباراتين سجل 22 هدف وتلقت شباكه 12 هدف.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

19.30 : بتوقيت غرينتش.

20.30 : بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

21.30 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا، لبنان.

22.30 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق.

القنوات الناقلة والمعلق

تنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الفضائية، المالكة حقوق بث جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، ولقاء الزمالك وبيراميدز سوف يذاع على قناة أون تايم سبورت الأولى، بتعليق المعلقين حاتم بطيشة القناة الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن للقناة الصوتية الثانية.

عداد تنازلي لموعد المباراة

تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز