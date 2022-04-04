نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحد المانع للضمان المطور وحالات وقف معاش الضمان الاجتماعي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحد المانع للضمان المطور والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك ليتمكن جميع الأفراد الراغبين في حصولهم على راتب الدعم من الضمان الاجتماعي إذا كان مستحق لهذا الراتب خاصة بعد تطبيق الشروط الجديدة لنظام الضمان المطور في السعودية الذي تم العمل بهذا النظام في بداية 20/10/2022، ويتضمن الكثير من التغييرات التي تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من المواطنين في جميع أرجاء السعودية، ويمكن لجميع الأفراد والأسر التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في حال توافر شروط الاستحقاق، كما نوهنا من قبل ان في مقال سابق عن شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين وهيا فئه اخري تستحق الدعم.

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور

وبعد أصدار نظام الضمان الاجتماعي الجديد في 27 نوفمبر 2020 ودخول القرار حيز التنفيذ مع بدء التطبيق في 20 نوفمبر 2021، ومن المخالفات التي حددها النظام حذف أحد أفراد الأسرة المعالين الذين يسكنون مع العائل في منزل واحد للتأثير على مبلغ المعاش، كما أكدت الوزارة على استخدام رابط حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد حتي يتم الحساب بشكل صحيح، ويكون الحد المانع للضمان الجديد هي كما يلي:

يحصل المستفيد الأساسي في هذا النظام على مبلغ 1100 ريال، وكل فرد من أفراد الأسرة يحصل على 550 ريال.

إذا كان مجموع دخل المستفيد يزيد عن مجموع المستحقات لأسرته، فهذا هو الحد المانع، والذي لا يتم إدراجه في المعاش.

أما إذا كان مجموع دخل المستفيد أقل من مجموع المستحقات لأسرته، فيتم إدراجه في معاش الضمان الاجتماعي.

وفي حال وجود دخل مكتسب أي معاش من وظيفة؛ فلا يتم احتسابه بالكامل ولكن يتم احتساب 50% منه، وذلك لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية.

وعلى سبيل المثال إذا كان للأسرة معاش قيمته 6000 ريال، يتم حذف نصفه أي 3000 ريال، ثم يُخصم هذا الدخل من مبلغ المعاش وهو 1100 ريال للمستفيد و 550 ريال لكل فرد تابع، والفرق الناتج هو الحد المانع.

حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي

وعند انطلاق العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور حددت الوزارة ما هي البنود التي من خلالها يتم اعتماد المتقدم عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الحالات التي تستدعي وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، وجاءت تلك الحالات على النحو التالي:

وفاة المستفيد. عدم الالتزام بأي شرط من شروط الاستحقاق. عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله. عدم صحة البيانات التي تم تقديمها عن المستقل أو عن الأسرة. تنازل المستحق عن المعاش. إقامة المستحق بشكل دائم في أيًا من المراكز العلاجية أو الإيوائية. عند التأكد من عدم بحث المستحق القادر على العمل على عمل مناسب أو عدم تقديمه على منصات التوظيف التي تعتمدها الوزارة وما في حكمها، وكذلك رفضه عروض العمل والتدريب التي تُعرض عليه. عدم قيام المستحق بتحديث بياناته الشخصية كما طلبت منه الوزارة وذلك لمدة أكثر من 30 يومًا من تاريخ إخطاره بطلب التحديث.

الجدير بذكر إننا قد تحدثنا سابقا عن رابط تقديم على الضمان الاجتماعي المطور والذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص حتي يتثنى لهم التسجيل والحصول على الدعم.