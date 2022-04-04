فرنسا تطرد عددا من الدبلوماسيين الروس

أصدرت فرنسا قرارا يقضي بطرد عدد من الدبلوماسيين الروسي في باريس بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأعلنت برلين على لسان وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس بحسب قناة العربية.

وأصدرت جمهورية ليتوانيا قرارا يقضي بطرد السفير الروسي من أراضيها على خلفية الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

وأعلنت ليتوانيا بحسب شبكة سكاي نيوز:"طرد السفير الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا".

كما استدعت ليتوانيا سفيرها في أوكرانيا بعد اشتعال كييف بسبب العملية العسكرية الروسية على أرض أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا، وذلك ضمن سلسلة طويلة من عمليات طرد دبلوماسيين روس من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية السلوفاكية يوراج توماجا: "إنه تم استدعاء سفير روسيا الاتحادية إلى وزارة الخارجية، وسُلّم مذكرة تعلن أن جمهورية سلوفاكيا قررت خفض عدد موظفي السفارة الروسية في براتيسلافا بمقدار 35 شخصًا“.

وأضاف توماجا: ”نأسف لأنه بعد عمليات الطرد السابقة للدبلوماسيين الروس في العامين الماضيين، لم تظهر البعثة الدبلوماسية الروسية أي نية للعمل بشكل صحيح في سلوفاكيا“.

ويشير تصريح المتحدث إلى عمليتي طرد سابقتين شمل كل منهما 3 دبلوماسيين روسًا، في أغسطس 2020، ومارس 2022.

وقبل عامين، قدَّرت وسائل الإعلام السلوفاكية عدد الدبلوماسيين الروس في براتيسلافا بنحو 45.

من جانبها، أعلنت بلجيكا، وهولندا، وجمهورية تشيكيا، وإيرلندا، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس المشتبه بقيامهم بأنشطة تجسس، في إجراء منسق بين الدول الأربع.

وسبق أن أعلنت دول أخرى، مثل: الولايات المتحدة، وبولندا، ودول البلطيق، طرد عناصر من المخابرات الروسية منذ غزو القوات المسلحة الروسية لأوكرانيا، في 24 فبراير الماضي.

وفيما يتعلق بدول البلطيق، ردّت موسكو بطرد 10 دبلوماسيين

والدبلوماسيون الذين طردتهم روسيا، هم: 3 دبلوماسيين من أستونيا، و3 من لاتفيا، و4 من ليتوانيا.

كما طردت روسيا، في الـ23 من مارس الماضي، دبلوماسيين أمريكيين، ردًا على طرد واشنطن 12 عضوًا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، مطلع الشهر ذاته.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها، عقوبات اقتصادية ضخمة على موسكو، بسبب هجومها على أوكرانيا، الذي يوصف بأنه أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.