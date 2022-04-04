وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع لافروف محاور التعاون بين الجزائر وروسيا

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، ورئيس مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، محاور التعاون بين بلاده وروسيا، وآفاق تعزيزها فى مختلف المجالات.





جاء ذلك خلال زيارة العمل، التى يقوم بها لعمامرة إلى موسكو على هامش مشاركته ضمن وفد مجموعة الاتصال العربية للمساهمة فى إيجاد حل دبلوماسى للأزمة فى أوكرانيا. وقال لعمامرة إن اللقاء تناول بحث المسائل المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، قصد إضفاء ديناميكية جديدة على الآليات التى تؤطر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. يذكر أن لعمامرة يتواجد فى موسكو رفقة وزراء خارجية كل من مصر والأردن، السودان، والعراق، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإجراء مشاورات مع الجانب الروسى فى إطار عمل مجموعة الاتصال العربية التى أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة فى التاسع من مارس الماضى بالقاهرة، لتولى متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة فى إيجاد حل دبلوماسى للأزمة.

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