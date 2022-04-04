الرئيس التونسى يؤكد أهمية استعداد هيئة الانتخابات للاستحقاقات المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها بلاده خلال الفترة القادمة.





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