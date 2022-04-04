جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع التقييمى الذى ترأسه الرئيس الجزائرى، اليوم الإثنين، مع مسؤولى تنظيم هذا الحدث.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية - فى بيان - أن تبون وجه باستكمال الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية، وإعطاء صورة مشرفة، تكون فى مستوى سمعة الجزائر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الجزائرى يبحث تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.