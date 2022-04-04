الرئيس الجزائرى يبحث تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع التقييمى الذى ترأسه الرئيس الجزائرى، اليوم الإثنين، مع مسؤولى تنظيم هذا الحدث.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - فى بيان - أن تبون وجه باستكمال الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية، وإعطاء صورة مشرفة، تكون فى مستوى سمعة الجزائر.