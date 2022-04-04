جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية - فى بيان - أن الأفراد الذين تم إحضارهم من أوكرانيا هم من الأطفال ذوى الإعاقات الجسدية والاحتياجات الخاصة الأخرى والنساء الحوامل والأمهات حديثى الولادة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا فى أمس الحاجة إلى الحماية من العمليات العسكرية، ولا يمكنهم الهروب منها بمفردهم.
وذكر البيان أن المبادرة الألمانية النمساوية تنظم قوافل إجلاء لهؤلاء الأشخاص منذ منتصف مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه يتم نقل الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات النظافة إلى أوكرانيا بالحافلات من برلين وفيينا وقبل العودة يتم أخذ المحتاجين إلى أماكن حماية خاصة ونقلهم إلى بر الأمان.
يشار إلى أن وزارة الخارجية قامت مؤخرًا بنقل مرضى السرطان الأوكرانيين المشردين من بولندا و79 طفلاً من دار أيتام أوكرانية إلى النمسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية النمساوية: أحضرنا 270 شخصًا من ذوى الاحتياجات الخاصة من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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