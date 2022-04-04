12 مرشحا يتنافسون للفوز فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية

جدة - نرمين السيد - دخلت الحملة الانتخابية فى فرنسا مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد التصويت فى الجولة الأولى لانتخاب رئيس للبلاد فى 10 أبريل الجارى حيث يتنافس الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون مع 11 مرشحا آخرين للفوز بولاية ثانية.





وعلى بعد أيام قليلة من موعد الاقتراع الرئاسى ووفق آخر استطلاعات الرأى يتصدر الرئيس إيمانويل ماكرون نوايا التصويت فى الجولة الأولى ب 28 فى المائة متبوعا بزعيمة اليمين مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ب 22 فى المائة وسط توقعات بأن تحقق لوبان نتائج أكبر بالنظر لتواصل ارتفاع شعبيتها لدى الناخبين الفرنسيين.

ويأتى فى المرتبة الثالثة وفق استطلاعات الرأى مرشح اليسار الراديكالى جان لوك ميلونشون ب 14 فى المائة حيث يلقى اقتراحه خفض سن التقاعد فى فرنسا إلى 60 عاما بدلا من 62 حاليا و65 التى يقترحها الرئيس ماكرون قبولا واسعا لدى الفرنسيين.. فيما يتوقع أن يحتل مرشح اليمين الآخر إيريك زمور المرتبة الرابعة بـ9 فى المائة.

ويتقاسم إيريك زمور المرتبة الرابعة مع مرشحة اليمين التقليدى فاليرى بيكريس التى تراجعت بدورها كثيرا فى نوايا التصويت.. فى حين استعاد مرشح الخضر يانيك جادوت نقطة واحدة من نوايا التصويت ليحتل المرتبة الخامسة بـ 6 نقاط بينما خسرت مرشحة الحزب الاشتراكى رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو نقطة واحدة لتحوز 2 فى المائة ولتتراجع وراء الشيوعى فابيان روسيل والنائبين نيكولاس دوبون آيجنان وجان لاسال وجميعهم تتكهن لهم استطلاعات الرأى بـ 3 فى المائة من أصوات الناخبين.

وأظهرت آخر استطلاعات للرأى أن تكون جولة الإعادة المقررة فى 24 أبريل الجارى بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وغريمته مرشحة اليمين مارين لوبان على أن يفوز بها الرئيس المنتهية ولايته بـ 53 فى المائة مقابل 47 فى المائة للوبان.

وعقد جميع المرشحين تجمعات كبرى فى شتى المدن الفرنسية خاصة فى العاصمة باريس ويأملون فى أن يكونوا قد أقنعوا عبرها ملايين المترددين بعد أشهر من حملاتهم الانتخابية.