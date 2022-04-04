قيس سعيد يؤكد أهمية تعزيز دور المرأة فى تونس

جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس التونسى - خلال لقائه اليوم الاثنين بقصر قرطاج مع راضية الجربى، رئيسة الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية، على أهمية المشاركة الفاعلة فى حوار يلبى تطلعات الشعب التونسى التى عبر عنها من خلال الاستشارة الإلكترونية.

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