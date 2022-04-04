مبعوثة الأمم المتحدة بأوكرانيا: نحاول الوصول إلى بوتشا وإجراء تحقيق مستقل

وأشارت المنسقة الأممية، فى بيان اليوم الاثنين، وزعته المنظمة بجنيف - إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان فى أوكرانيا تحاول زيارة هذه المواقع دون تأخير، لافتة إلى أن إجراء تحقيق مستقل أمر بالغ الأهمية لتحديد حجم هذه الجرائم ولضمان محاسبة الجناة.
وكررت دعوة الأمين العام للمنظمة الدولية لوقف فورى لإطلاق النار، مضيفة أن التقارير ومقاطع الفيديو المزعجة من بوتشا وغيرها تثير تساؤلات حول الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى، وبما يجعل من الضرورى التحقق بشكل مستقل من جميع تقارير العنف ضد المدنيين.
وشددت على أن حماية المدنيين هى حجر الأساس لالتزامات جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة تجاه الشعوب فى جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنه فى أوقات الحرب هناك التزامات أخرى وافق عليها المجتمع الدولى بموجب اتفاقيات جنيف.
وأكدت المنظمة الدولية أنها ستواصل الرصد والإبلاغ عن كثب للهجمات على المدارس والمستشفيات والعاملين فى المجال الطبى والبنية التحتية المدنية الأخرى واستخدام الأسلحة الثقيلة فى المناطق السكنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
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