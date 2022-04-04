نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي
ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نبدأ الان فى استعراضها أمام حضراتكم حيث قد تم استخدام بشكل رسمي موقع الوزارة لأجل مساعدة الطلاب المتقدمين على القبول الموازي من استخراج نتائجهم على نحو خطوات نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
بشكل رسمي استخدمت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الرسمي للاجل الكشف عن نتائج القبول الموازي، حيث سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة، بعد الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب والطالبات على القبول الموازي ليتم الكشف رسمياً عقب طول انتظار على إعلان امكانية الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة بعد التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، عليه تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على نحو خطوات جاءت على شكل نتابعه ونوافيكم بها الآن
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نعرض لكم الان خطوات وطرق الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على نحو نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة عرض النتائج وبهذا ستكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf علماً على ان صندوق التعليقات التي بالأسفل بامكانكم في مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها على الفور
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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