ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نبدأ الان فى استعراضها أمام حضراتكم حيث قد تم استخدام بشكل رسمي موقع الوزارة لأجل مساعدة الطلاب المتقدمين على القبول الموازي من استخراج نتائجهم على نحو خطوات نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل رسمي استخدمت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الرسمي للاجل الكشف عن نتائج القبول الموازي، حيث سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة، بعد الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب والطالبات على القبول الموازي ليتم الكشف رسمياً عقب طول انتظار على إعلان امكانية الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة بعد التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، عليه تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على نحو خطوات جاءت على شكل نتابعه ونوافيكم بها الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نعرض لكم الان خطوات وطرق الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على نحو نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة عرض النتائج وبهذا ستكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf علماً على ان صندوق التعليقات التي بالأسفل بامكانكم في مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق