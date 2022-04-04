عاجل.. حاكم مصرف لبنان ينفى ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف

جدة - نرمين السيد - وأوضح سلامة - فى بيان رسمى اليوم الاثنين - أن مصرف لبنان لا زال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، موضحا أنه سوف يستمر فى ذلك، بالرغم من الخسائر التى أصابت القطاع المالى فى لبنان.

وأشار إلى أن ما أصاب القطاع المالى بلبنان هو قيد المعالجة فى خطة التعافى التى يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.