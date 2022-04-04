عاجل.. أبو الغيط: الموقف العربى يدعم حل أزمة أوكرانيا بالحوار والدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إن الموقف العربى يؤكد دعم كل جهود حل أزمة أوكرانيا عبر الحوار والدبلوماسية، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز".





وأضاف أبو الغيط، خلال وقائع المؤتمر الصحفى المشترك بين وزير الخارجية الروسى سيرجى مع مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة فى أوكرانيا، أن الأزمة الأوكرانية رفعت أسعار الوقود ما أثر على الخطط الاقتصادية للحكومات والشعوب العربية. وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأزمة فى أوكرانيا تؤثر على أسواق الغذاء والنفط فى العالم. وعقد وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، جلسة مشاورات فى موسكو، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بشأن الأزمة فى أوكرانيا.

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