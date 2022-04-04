عاجل.. لافروف: على أوكرانيا أن تنسى فكرة الانضمام للناتو

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال وقائع المؤتمر الصحفى المشترك مع مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة فى أوكرانيا، أن المفاوضات مع أوكرانيا مستمرة ولا تؤثر على سير العمليات العسكرية.

وأوضح لافروف، أن بريطانيا رفضت طلب روسيا بعقد جلسة لـمجلس الأمن بشأن الوضع فى "بوتشا".

وعقد وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، جلسة مشاورات فى موسكو، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بشأن الأزمة فى أوكرانيا.