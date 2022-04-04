سامح شكري: الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف شكري، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو، أن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.

وتابع: "الدول العربية تدرك خطورة تداعيات الأزمة في أوكرانيا على السلم والأمن الدوليين"، داعيا إلى "وقف الحرب واللجوء للحلول السلمية في الأزمة الأوكرانية".

وأشار شكري إلى أن الدول العربية تدعم "مسار التفاوض المباشر بين روسيا وأكرانيا".

من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الموقف العربي يؤكد دعم كل جهود حل أزمة أوكرانيا عبر الحوار والدبلوماسية.

وأضاف: "الوفد العربي أكد لموسكو رغبته في المساعدة للتوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وأبرز أبو الغيط أن "الحرب في أوكرانيا تؤثر على أسواق الغذاء والنفط في العالم".

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه ناقش مع الوزراء العرب عددا من الملفات الدولية، بينها الوضع في أوكرانيا.

وأوضح أن بلاده تتعرض لحملات "تشويه متعمدة"، مبرزا أن ما حدث في "بوتشا" مسرحية.

وشدد لافروف: "على أوكرانيا أن تنسى فكرة الانضمام للناتو ونتمسك بضرورة حياد كييف".