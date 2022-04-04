عروض افطار رمضان 2022 عروض افطار رمضان جدة والخبر

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عمر شويل - جدة عروض افطار رمضان 2022، يبحث العديد من مواطني المملكة عن عروض افطار رمضان جدة، وهذا منذ بداية الشهر الفضيل، وهناك العديد من الجهات الراعية والمؤسسات والمطاعم والفنادق في السعودية التي تحرص على تقديم الأفضل في شهر رمضان، وهذا من أجل مشاركة المواطنين فرحتهم بقدوم الشهر الفضيل، كما تمّ عمل عروض افطار رمضان الخبر، ويتم تجهيز كل الأمور الضرورية من أجل تقديم وجبات إفطار مميزة لكل الصائمين، كما يتم عرض تشكيلات متنوعة من الأطباق في المطاعم، من بينها مطعم البيك الذي يقدم عروض خاصة بالشهر المبارك، كذلك هناك مطعم طوكيو الياباني الذي يشارك في عروض الإفطار2022، بالإضافة إلى مطعم الأرجوان ومطعم الطازج، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع عروض افطار رمضان في السعودية، تابعوا معنا.

عروض افطار رمضان 2022

تم الإعلان عن عروض افطار رمضان 2022 بالمملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين شرع الناس في البحث عن عروض افطار رمضان جدة، وقد تم الإعلان عنها بمناسبة حلول الشهر الفضيل، ومن بين أهم المطاعم التي تقدم عروض الإفطار: مطعم البيك، ومطعم طوكيو الياباني، مطعم الأرجوان، مطعم الطازج، مطعم كارديه، كما أنه هناك فنادق تقدم عروض الإفطار في الشهر الكريم.

عروض افطار رمضان جدة

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة جدة تضم العديد من المطاعم، حيث سيتم تقديم عروض افطار رمضان جدة، وتتميز الوجبات المقدمة في هذه العروض بسعر منخفض، كما أن المطاعم المنتشرة في جدة تتنافس فيما بينها في هذا الشهر، إذ أن كل مطعم يحرصعلى تقديم الأفضل في عروض افطار شهر رمضان، وسنذكر لكم فيما يلي أهم المطاعم التي تقدم عروض الإفطار في مدينة جدة بالسعودية:

مطعم طوكيو قاعة ليلتي يقدم عروض الإفطار الخاصة به، وهو مطعم ياباني يقدم أطباق يابانية وآسيوية. كما أنّ الأطباق التي يقدمها منخفضة التكاليف، وأسعاره تناسب كل أفراد المملكة من المواطنين والمقيمين. وقد قام بتحديد الأوقات التي يتم فيها استقبال العملاء. ويكون ذلك بداية من السعة السادسة مساء، كما تم وضع رقم تحت خدمة الأفراد الراغبين في الاتصال وهو 920009662.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مطعم آخر تشمله عروض افطار رمضان جدة، منها مطعم شوبك، هذا الأخير لديه شهرة كبيرة في جدة. وقد نالت خدماته رضا العملاء، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. مع العلم بأن معظم زواره هم من العوائل، وهو يسمح بحضور الأطفال. وهذا المطعم يفتح أبوابه بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الواحدة صباحا. ويمكنكم الاتصال على الرقم الخاص بالمطعم: 00966920018988.

عروض إفطار رمضان الخبر

بالإضافة إلى ما سبق، تم الإعلان أيضا عن عروض افطار رمضان الخبر. ومن أشهر المطاعم في الخبر التي أعلنت عن تقديم عروضها الخاصة مطعم ستيك هاوس الشهير. حيث تم وضع تطبيق خاص بالمطعم، من خلاله تستطيع طلب وليمة رمضانية بمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي. كما يتم تقديم أطباق متنوعة من الدجاج مع بوفيه الشربة المجاني، وأيضا السلطة بسعر 99 ريال سعودي.

علاوة على ذلك، سيتم تقديم حلى التوفي والتمر، ويمكنكم متابعة التطبيق أو الصفحة الخاصة بالمطعم من أجل التعرف على الوجبات المعروضة ضمن عروض إفطار رمضان 2022. كما تستطيع أن تختار الطبق الرئيسي للإفطار بنفسك، وتقوم بزيارة كجانية لبوفيه الشوربات والسلطات. أيضا يمكنك تقديم طلباتك من أجل أن يتم توصيلها لمنزلك، وتستطيع طلب وجبات السحور أيضا من التاسعة مساء حتى 2:30 فجرا.

بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع عروض افطار رمضان 2022. لقد ذكرنا لكم أهم العروض المعلن عنها بمناسبة الشهر الفضيل، وهي عروض فطار رمضان جدة. مثل مطعم شوبك ومطعم طوكيو الياباني، كما عرضنا لكم عروض افطار رمضان الخبر المميزة، وذكرنا لكم عروض مطعم ستيك هاوس الشهير، ويمكنكم تحميل التطبيق الخاص به.