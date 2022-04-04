منصة سلفة الالكترونية في شهر رمضان بضغطة زر واحدة يمكنك الحصول على 5000 ريال دعم المالى تعرف على الشروط

نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية، منصة سلفة قد قدمت الكثير من الخدمات والدعم المالى للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية. وأنه بحلول شهر رمضان الكريم يمكنك الحصول على دعم مالى لكي تقوم بمساعدك على تلك الظروف المعيشية الصعبة ؛ وارتفاع الاسعار وايضا تلبية احتياجاتك الاسرية والشخصية. فهذا الدعم يصل الى ٥٠٠٠ ريال سعودى . فأنه فى خلال ربع ساعة فقط يستطيع المواطن السعودى المتقدم علي السلفة التسجيل الكترونيآ داخل منصة سلفة دون التوجة الى المقر الرئيسى الخاص بالمنصة . وعند التسجيل يمكنك تحديد مدة السداد على فترات كبيرة، منصة سلفة منحت للمواطنين السعوديين التقسيط بشكل مريح دون اى تعقيدات . فكل من يحمل الجنسية السعودية يمكنة التسجيل داخل منصة سلفة لأنها تمنح فقط للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، فإن منصة سلفة قوم بتقديم الكثير من الخدمات الهامة لكي يستطيع المواطن السعودى الحصول على تمويل شخصى بدون تحويل الراتب، منصة سلفة من أهم وأشهر المنصات داخل المملكة العربية السعودية، فيوجد لديها خدمة عملاء خاصة بها يمكنك اللجوء اليها اذا تعثر عليك امر التسجيل والحصول على سلفتك والتي تصل الي 500 ريال سعودي . كما انها تقوم بالرد على جميع الاسئلة والاستفسارات، منصة سلفة تمتاز بالكثير من المميزات اهمها ان جميع عمليات التمويل التي توجد داخل المنصة جميعها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فمن خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض على كافة متابعينا الكرام شروط التسجيل فى منصة سلفة.

شروط التسجيل في منصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة لديها العديد من الشروط التى يجب توافرها فى المواطن السعودى والالتزام بها لكى يمكنك التسجيل داخل المنصة وهى كالاتى:

اولا: يجب ان يكون المتقدم سعودى الجنسية، اى يكون حاملا الجنسية السعودية ومقيم اقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

ثانيا: أن يتراوح عمر المتقدم مابين ١٨ عاما و٦٠ عاما للحصول على الدعم المالى، اى يكون مكتمل الاهلية.

خطوات التسجيل في منصة سلفة الالكترونية

تعرف على الخطوات اللازمة للتسجيل داخل منصة سلفة الالكترونية وهى كالاتى:

اولا: يجب على المتقدم الدخول الى الموقع الالكتروني الرئيسي الخاص بمنصة سلفة الالكترونية . ثانيا: القيام بتسجيل الدخول بإدخال جميع البيانات الاساسية الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح وهى كالاتى: الاسم رباعي، رقم الهوية الوطنية، البريد الالكترونى. ثالثا: الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بمنصة سلفة الإلكترونية، ثم قم بالتأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح، وبعدها قم بإرسال طلب التسجيل واختيار أيقونة طلب تمويل . رابعا : قم باختيار أيقونة تمويل شخصي والتي من خلال تلك الايقونة والضغط عليها اختيار مبلغ التمويل التي تريد . وكذلك أيضا اختيار مدة التقسيط التي تناسبك حالتك المادية .

فى النهاية عرضنا على جميع متابعينا الكرام أهم ما يحتاجه من منصة سلفة الالكترونية وايضا شروط منصة سلفة خطواتها ونتمنى من الله ان تنال اعجابكم.