موبايلي جوال اقساط وأنظمة تقسيط هواوي 1443

موبايلي جوال اقساط خاضع إلى مجموعة متعددة من الشروط والأحكام، وفق نظام الشركة المعلن رسميًا من خلال حسابها الرسمي والموقع الإلكتروني، فهناك باقات موبايلي تقسيط ايفون للإصدارات المختلفة التي ظهرت في الأسواق في الآونة الأخيرة، كما يمكن الاستفادة من عروض موبايلي مفوتر للأجهزة سامسونج أو هواوي وهي من الأجهزة التي تنافس شركة آبل في الفترة الأخيرة في التقنية، وسوف نوضح طريقة تقسيط جوالات من شركة موبايلي 2022.

موبايلي جوال اقساط

امتلاك جوال ذكي حديث موديل العام هو واحد من أهم ما يرغب الكثير بالحصول عليه في المملكة العربية السعودية، ولكن حتى تحصل على جوال من خلال موبايلي لا بد أن تكون مؤهل وتتوافر بك كافة معايير الأهلية، ويمكن التعرف على استحقاق الجوالات الذكية من موبايلي من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم 1100 تحتوي على رقم 1222.

أما عن موبايلي جوال اقساط فله العديد من القواعد المختلفة وقد وفرتها الشركة عن طريق حسابها الرسمي، فعند تقسيط جوالات لا بد من معرفة التالي:

أولى معايير الأهلية هي أن يكون السجل الائتماني جيد للعملاء.

الإقرار بأن العميل سيلتزم بكافة الأقساط الشهرية على مدار المدة المتفق عليها سواء عام ولا عامين.

الاشتراك في واحدة من باقات مفوتر وكل باقة من الأربعة تسمح بتقسيط أنواع معينة من الجوالات.

تقسيط جوالات هواوي موبايلي

أعلنت شركة موبايلي عن وجود خطط متنوعة لتقسيط الجوالات الحديثة وعلى رأسها جوالات هواوي، فيمكن الحصول على الجوالات التالية بأنظمة التقسيط أيضًا: