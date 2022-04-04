تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2021 الخميس 7 أبريل هدايا بيس 2021 موبايل الحصرية

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عمر شويل - جدة تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2021 ، انطلقت اليوم أحداث منتصف الأسبوع من كونامي للعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. بنزول منافسات DAY. وكذلك مباريات الاوف لاين وتم إضافة مباراة يمكن الحصول من خلالها على بطاقات كبيرة لتدريب لاعبين ايكونيك مومنت بيس 2021 والذي يصعب تدريبهم نظرا لقوتهم. كما تم نزول مباراتان أوف لاين أيضا. ويمكن الحصول من خلالهم بطاقات SKILLS لتثبيت اللاعب في مركزة بصورة أكبر. وبطاقات أخرى تخص إعادة تجديد عقد المدربين وبطاقات يمكن من خلالها إضافة مركز جديد للاعبين داخل الملعب.

مثال لاعب ايكون مومنت بيس 2021 يلعب في مركز AMF متاح أن تعطيه هذه البطاقة مركز أخر ولنفرض CF. وحقيقة هذا التحديث المنتصف أسبوعي يعتبر قوي جدا. ولكن من خلال الفقرات التالية سوف نتعرف سويا على تسريبات أحداث الخميس بيس 2021 المقبل 7 أبريل من أيقونات مهمة للايكون المومنت ونجوم الأسبوع فتابعوا معي التالي.

تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2021 الخميس 10 أبريل

من المتوقع بنسبة كبيرة وتتخطى 80% في تسريبات بيس 2021 موبايل الخميس المقبل بكج واحد فقط ايكون مومنت بيس 2021. ومتوقع نزول بكج ايكونيك مومنت بيس 2021 من نادي AC MILAN الإيطالي ولا يخرج خارج هؤلاء اللاعبين (ريكاردو كاكا، نيستا، فيلبو إنزاجي، خوليت، ريكارد، فان باستن). ولا يتم الخروج عن هؤلاء اللاعبين في هذا البكج كما سيكون بكج أسطوري في لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل.

كذلك من ضمن تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2021 بكج فريق برشلونة ومتوقع نزول بعض من هؤلاء اللاعبون. (رونالدينيو، روماريو، جوارديولا، نيمار جونيور، ديكو، ريفالدو). وكذلك بكج ايكون مومنت أخر متوقع نزوله وهو بايرن ميونخ ولكن غير متوقع أي من اللاعبين الذين سيتم إتاحتهم في هذا البكج من تسريب بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع.

هدايا بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع الخرافي

هدايا بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع لا تضمن أيضا ايكون مومنت بيس 2021 مجانا. ولكن تتضمن هدايا أخرى مميزة وهي فتحة مجانية لبكج نجوم الأسبوع إن وجد أو فتحه مجانية لبكج نجوم العالم الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي ومستمر معنا حتى الأسبوع المقبل. وتعتبر هذه الهدية مميزة للغاية لأن اللاعبون يصلون إلي قوة قصوى 100 ومنهم كريستيانو رونالدو وكليان إمبابي وليو ميسي. كما تضاعفت هدايا بيس 2021 موبايل أيضا في منافسات DAY إلى 400 كوينز مجانية بالفوز المستمر و200 نقطة وعدد هائل من GP. ويمكن شراء ايكونيك مومنت بيس 2021 بالكوينز المجاني وكذلك لاعبون مطورون من نجوم الأسبوع.

عزيزي المستخدم لقد أستعرضنا لك اليوم اهم تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2021 المتوقعة بنسبة كبيرة. من بكجات ايكون مومنت بيس 2021 كما عرضنا أيضا هدايا بيس 2021 موبايل التي تم نزولها اليوم. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة والمنافسة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.