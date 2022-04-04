التشيك تصدر نحو 260 ألف تأشيرة خاصة للاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وأشار راديو (براغ الدولى) اليوم الاثنين - إلى أن هناك تباطؤا حدث فى الأعداد اليومية، حيث كان العدد خلال الأسبوع السابق 236 ألف لاجيء أوكرانى يحصل على تأشيرة.
جدير بالذكر أن العاصمة التشيكية براغ، تظل أكثر المقاصد شهرة بالنسة للاجئين، حيث يستقر عدد اللاجئين الحاملين لتأشيرات خاصة بالمدينة عند أكثر من 64 ألف لاجيء.
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