بايدن يعتزم فرض عقوبات إضافية على روسيا ويدعو لمحاكمة فى جرائم حرب

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تصريحات صحفية نقلتها الإخبارية الأوروبية "يورو نيوز"، إنه يريد فرض "عقوبات إضافية" على روسيا. وشنت روسيا فى 24 من فبراير الماضى عملية عسكرية فى أوكرانيا، تهدف لنزع السلاح، وسط تنديدات غربية تبعتها حزم متتالية من العقوبات على الاقتصاد الروسى، وبالمقابل دعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا.

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