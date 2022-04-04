أوامر ملكية 1443 صرف راتبين في رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي 2022

تم الإعلان عن أوامر ملكية 1443 صرف راتبين للضمان الاجتماعي سواء المطور أو القديم في شهر رمضان المبارك فقد أتاحت وزارة الضمان الاجتماعي السعودي بمُباركة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز قرارات مصيرية يتعلق جميعها بالمكرمة الملكية مع حلول شهر رمضان المبارك 1443 هـ، وذلك تيسيرًا على المواطنين المستحقين للراتب الشهري مواجهة أعباء الحياة في الشهر الكريم 2022.

أوامر ملكية 1443 صرف راتبين

تم تطبيق برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية على من له الأحقية في المكرمة الملكية بعد التحقق من الشروط المطلوبة، وكان هذا من باب وصول الدعم المادي للمستفيدين، وقد صدر قرار ملكي من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بموعد صرف المكرمة الملكية خلال الشهر الجاري تحديدًا في الأسبوع الثاني من رمضان بداية من 9 رمضان 2022 وحتى 15 رمضان علمًا بأنه لم يتم التحديد بعد رسميًا ولكن من المتوقع في تلك الفترة مثل رمضان 2021، علمًا بأن راتب الضمان ليس له علاقة بالمكرمة الملكية ويحصل المستفيد على راتبين، تابع:

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1443

أعلنت هيئة الضمان الاجتماعي بالمملكة عقب صدور أوامر ملكية 1443 صرف راتبين مجموعة من الضوابط والشروط الواجب مراعاتها عند التقدم لمعرفة موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي حيث تكون الشروط متضمنة الأفراد والأسر والعاطلين عن العمل والسيدات المطلقات والأرامل نذكرها لكم فيما يلي:

يلزم أن يكون الشخص المستفيد صاحب هوية سعودية مستفيد من الضمان الاجتماعي القديم أو المطور.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المكرمة الملكية من مستحقي صرف الراتب التابع للضمان أو من مستفيدي التأهيل الشامل.

يجب أن لا يزيد دخل الفرد عن 1100 ريال سعودي، أما بالنسبة لرب الأسرة فلا يتجاوز الدخل عن 3000 ريال سعودي.

تستفيد السيدات المطلقات من المكرمة الملكية في حالة أن قامت بإثبات عدم وجود عائل لها أو دخل أو مسكن.

يلزم على كل عاطل الالتحاق بالبرنامج التدريبي والتأهيلي لاستحقاق رواتب المكرمة الملكية.

يجب أن يكون الشخص المستفيد مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية وليس معتادًا على السفر خارج البلاد.

يجب ألّا يكون لدى الشخص أي عقارات أو أراضي أو سجل تجاري.

فيما أوضحت الهيئة بأنه لن يتم الالتفات إلى أصحاب الطلبات التي لم يتم استيفائها للشروط المطلوبة لصرف المكرمة، حيث يُراعى في الحسبان المستحقين من الفقراء والغير قادرين على العمل والمتقاعدين من أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.