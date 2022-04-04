بريطانيا تدعو لانعقاد مجلس الأمن بشأن تطورات حرب أوكرانيا

قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، اليوم الاثنين، إنّ المجلس سيناقش الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب في أوكرانيا، ومن جهته أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، بأنّ بريطانيا ستدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن غداً حول أوكرانيا، وذلك عقب الجرائم التي تحدثت عنها كييف وارتكاب مجزرة في مدينة «بوتشا»، والمشاهد المأساوية بتناثر الجثث في الشوارع، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت ما وصفتها بمزاعم كييف بشأن مجزرة «بوتشا» والتي قال عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي إنها إبادة جماعية بحق أبناء الشعب االأوكراني، جاء ذلك في اليوم الأربعين للحرب الروسية الأوكرانية.
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