الصحة العالمية: 99 % من سكان العالم يتنفسون هواء غير صحى

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، فى تقرير لها اليوم الاثنين، إن المليارات من سكان الكوكب أو 99% من سكان العالم (سكان العالم بالكامل تقريبا) يتنفسون هواءً غير صحى ويتجاوز حدود جودة الهواء التى وضعتها المنظمة؛ بما يهدد صحتهم.





وأشارت المنظمة، فى تقريرها الذى تستبق به الاحتفال بيوم الصحة العالمى الموافق 7 إبريل، إلى أن عددا قياسيا فى أكثر من 6 آلاف مدينة فى 117 دولة تراقب حاليا جودة الهواء، ولكن من يعيشون فيها لايزالون يتنفسون مستويات غير صحية من الجسيمات الدقيقة وثانى أكسيد النيتروجين.

وذكرت أن السكان فى البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل بوجه خاص يعانون من أعلى معدلات التعرض.

ويشتمل تقرير منظمة الصحة العالمية على تحديث لقاعدة بيانات جودة الهواء ويقدم لأول مرة قياسات أرضية لمتوسط التركيزات السنوية لثانى أكسيد النيتروجين، واشتمل أيضا على المجموعتين الرئيسيتين للملوثات (ملوثات جسيمية) والتى تنشأ - بحسب التقرير - عن الأنشطة البشرية المتعلقة باحتراق الوقود الأحفورى، وقالت المنظمة إن حوالى ألفين من المدن الإضافية تسجل الآن بيانات المراقبة الأرضية لهذه الملوثات الجسيمية (التى تساوى أو تقل أقطارها عن 10 ميكرون أو 2.5 ميكرون)، وبزيادة نحو ستة أضعاف فى التقارير منذ إطلاق قاعدة البيانات فى عام 2011.

كما لفت التقرير إلى أن قاعدة الأدلة على الضرر الذى يلحقه تلوث الهواء بجسم الإنسان تنمو بسرعة وتشير الى ضرر كبير ناجم حتى عن المستويات المنخفضة للعديد من ملوثات الهواء.

وحذرت المنظمة من أن المواد الجسيمية وخاصة الأقل من 2.5 ميكرون قادرة على اختراق عمق الرئتين والدخول إلى مجرى الدم؛ ما يتسبب فى حدوث تأثيرات على القلب والأوعية الدموية والدماغ والأوعية الدموية (السكتة الدماغية) والجهاز التنفسى، فى الوقت الذى توجد أدلة جديدة على أن الجسيمات تؤثر على أعضاء أخرى وتسبب العديد من الأمراض، بالإضافة إلى أن ثانى أكسيد النيتروجين (وهو الملوث الحضرى الشائع) يرتبط أيضا بأمراض التنفس وخاصة الربو، وكذلك أعراض الجهاز التنفسى مثل السعال والصفير وصعوبة التنفس.

وقال التقرير إن الهواء فى 17% من مدن البلدان ذات الدخل المرتفع توجد دون قائمة إرشادات جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة بالنسبة للملوثات الجسيمية، أما فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل فتتوافق جودة الهواء فى أقل من 1 % من المدن مع العتبات التى أوصت بها المنظمة.

ويشير التقرير إلى أن قياسات 4 آلاف مدينة فى 74 دولة تظهر أن 23% فقط من الأشخاص فى هذه الأماكن يتنفسون متوسط التركيزات السنوية من أكسيد النيتروجين الذى يفى بالمستويات الواردة فى الإصدار المحدث مؤخرا من إرشادات جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وأكدت المنظمة أنه من غير المقبول استمرار وجود حوالى 7 ملايين حالة وفاة بسبب تلوث الهواء يمكن الوقاية منها، ودعت إلى الانتقال الحصرى للطاقة المنزلية النظيفة وتطبيق معايير أكثر صرامة بشأن انبعاثات المركبات والحد من حرق النفايات الزراعية وحرائق الغابات، كما حثت الحكومات على اعتماد أو مراجعة وتنفيذ معايير جودة الهواء الوطنية وفقا لأحدث إرشادات جودة الهواء الصادرة عن المنظمة الدولية.