وزير خارجية اليابان: تم الترتيب لاستقبال 20 لاجئًا أوكرانيًا من بولندا



جدة - نرمين السيد - وقال هاياشى للصحفيين، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تصل الطائرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو قبل ظهر غد الثلاثاء، مضيفًا أن حكومة بلاده ستوفر للأوكرانيين الدعم حتى يشعروا بالأمن والأمان فى بلد بعيد عن موطنهم.

كما لفت هاياشى إلى أن الأوكرانيين الـ 20 ليس لديهم أى وسيلة لشق طريقهم إلى اليابان، على الرغم من رغبتهم فى فعل ذلك، منوهًا بأنه تم اتخاذ قرار نقلهم على أسس إنسانية.

وفى ختام زيارته إلى بولندا، أوضح هاياشى أنه إلى جانب الحكومة المركزية اليابانية، تقدم العديد من الشركات والحكومات المحلية المساعدة للأوكرانيين، مشيرًا إلى أن المسئولين الحكوميين سيعملون بصورة وثيقة مع شعب اليابان فيما يتعلق بهذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن هاياشى فى بولندا مبعوثًا خاصًا لرئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، لإجراء التحضيرات لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين فى اليابان.