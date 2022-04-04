الصين تعلن إرسال أكثر من 38 ألف عامل طبى إلى شانغهاى لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن المسؤولة فى لجنة الصحة جياو يا هوى قولها: " إن أكثر من 11 ألفًا من العاملين الطبيين تولوا مسؤولية العمل فى المستشفيات المؤقتة، بينما تولى أكثر من 23 ألفًا مسؤولية جمع عينات الحمض النووى فيما جرى إرسال نحو أربعة آلاف لدعم العمل فى المختبرات المعملية للكشف عن الإصابة بـ(كوفيد-19)".

وأكدت جياو حشد فرق لإجراء اختبارات الحمض النووى بقدرة معالجة يومية تبلغ 2.38 مليون أنبوب اختبار.

وسجلت شانغهاى، المركز المالى للصين، 425 حالة إصابة محلية مؤكدة يوم أمس الأحد وأطلقت المدينة اليوم حملة لاختبارات الحمض النووى على مستوى المدينة.