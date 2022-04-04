HERE موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع المحافظات العراقية

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021، تعتبر نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية من أكثر الأخبار التي يتم البحث عنها علي محركات البحث الإلكترونية خلال هذه الفترة في العراق، حيث يبحث الطلاب عن نتائجهم في القبول الجامعي والتي تستند إلى شروط وضوابط سنوضحها في الفقرة التالية، كما سنشرح لكم خطوات الاستعلام عن النتائج والمعدلات الخاصة بقبول الطلاب في الجامعات، هناك بعض الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بحيث يمكن للطلاب في المرحلة الثانوية الالتحاق بالجامعات بمعدلات قبول أقل مما حصلوا عليه في التعليم قبل الجامعي وسنتعرف علي هذه الشروط كما يالي.

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021

يتم الطلب من طلاب الطب الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن ثلاث درجات وما فوق الحد الأدنى لمتطلبات القبول، يجب على الراغبين في التسجيل في كليات العلوم أن يكون لديهم إجمالي تراكمي لا يقل عن خمس درجات فوق الحد الأدنى للقبول، كما تشترط كلية الهندسة أن يكون لدى الطلاب الراغبين في الالتحاق بها أربع درجات على الأقل وما فوق الحد الأدنى لمتطلبات القبول، وأيضا تتطلب الكليات والمعاهد الأخرى أن يكون لدى الطالب إجمالي تراكمي لا يقل عن ست درجات فوق الحد الأدنى للقبول، وسنتعرف معكم علي الحد الأدنى للكلية لمعرفة هل يوجد إمكانية الالتحاق بها من خلال القبول الموازي أم لا:

كلية الطب البصري: 99.5

كلية طب بغداد: 99

كلية طب الكندي: 98.8

كلية طب النهرين: 98.67

كلية الطب المستنصرية: 98.5

كلية طب الموصل: 98.33

كلية الطب العراقي: 98.33

كلية طب الكوفة: 98.33

كلية طب الزهراء: 97.93

القادسية: 98.33

الانبار: 98.17

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للعراق 2022

يمكنك الآن الاستفسار عن نتائج القبول الموازي لجامعات الغراق لأكثر من 22 كلية باتباع الخطوات التالية:

ادخل على منصة وزارة التعليم العالي في العراق.

انقر فوق خيار النتائج، واختر نتيجة القبول الموازي واضغط عليها.

ومن ثم سجل اسم الطالب ورقم الامتحان الخاص به.

الضغط على استعلام لمعرفة الكلية التي تم القبول الموازي بها.

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

مصاريف الجامعات العراقية