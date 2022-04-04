نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعار اليوم الوطني العماني 2022 وموعده وأهم أنشطة الاحتفال بالعيد ال51 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شعار اليوم الوطني العماني 2022 ، العيد الوطني لسلطنة عُمان من أهم الأعياد الوطنية التي يتم الاحتفال بها في كل عام، حيث ينتظرها الجميع للاحتفال بعيد الاستقلال للبلاد، حيث تقام فيه كل الاحتفالات ويتم فيه تعطيل العمل بالوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، ومن خلالنا مقالنا اليوم سنتعرف سويًا على ما هو شعار اليوم الوطني العماني 2022، وما هو موعد الاجازة الرسمية لهذا العام.

شعار اليوم الوطني العماني 2022

إذ أنه في أوائل القرن السادس عشر وصل البرتغاليون لأول مرة في الأردن، ولقد اتخذوا وقتها مسقط ميناء كحصنًا لهم، حتى يستطيعون حماية الطرق التي يتخذونها للتجارة.

وفي هذا الوقت تم عقد اتفاقية أو معاهدة بين شركة الهند الشرقية البريطانية، وبين عشيرة اليعربي حتى يتم السماح لهم بالتمتع بكل حقوهم على الموانئ.

علاوة على ذلك أنه تم توبيخ الحكومة البرتغالية وطردهم، وتحديدًا في تاريخ 18 نوفمبر 1650 ميلاديًا تم الإعلان من قَبل الإمام سلطان بن سيف عن تمرد قام فيه بطرد البرتغال من البلاد وكل موانئها.

وفي ذلك الوقت أصبحت دولة عمان دولة مستقلة في العالم العربي، ويتم الاحتفال باليوم الوطني العماني.

تفاصيل اليوم الوطني العماني ال 51

كل عام يتم الإعلان عن شعار لليوم الوطني العماني، وفي عام 2022 سيوافق اليوم الوطني رقم 51، والذي تم استيحائها من خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

وسيتم الاعتماد فيه على الألوان الزاهية التي تمثل رؤية عمان 2040.

بما تتضمنه من تحقيق العيش بالرفاهية والرخاء لكل المواطنين، والتي تسعى لتحقيقه الحكومة العمانية وذلك وفقًا لخطوات ثابتة وواضحة يشاهدها الجميع يومًا بعد يوم.

أهم الأنشطة الاحتفال

لا يقتصر الأمر على الإجازة الرسمية أثناء الاحتفال باليوم الوطني العماني 2022، بل يتم إحياء العيد بذكر ما تشتهر به سلطة عمان.

وتلك أبرز الأنشطة التي تشتهر بها، وأيضًا يقام منها البعض أثناء الاحتفال باليوم الوطني:-

أولا:- سباقات الهجن من أحد أهم الأنشطة الموروثة التي يتم القيام بها أثناء الاحتفال بالأعياد الدينية والوطنية.

ثانيا:- مناطحة الثيران على الرغم من أنها تقام في العديد من البلاد الأخرى، إلا أن لها طابع آخر مختلف في عمان، خاصًة عند إقامتها أثناء الاحتفال بالعيد الوطني العماني.

ثالثا:- تفوح رائحة البخور أثناء الاحتفالات باليوم الوطني.

رابعا:- شهرتها الواسعة بالبخور، خاصًة الزعفران، العود، الصندل، العنبر.

خامسا:- سباقات الخيل أيضًا من المظاهر التي تقام على مدار العام، ولكنه تقام بشكل خاص أثناء الاحتفال بالعيد الوطني.

سادسا:- الاحتفالات في الشوارع بجميع أنحاء السلطنة، مثل تزيين الشوارع بصور السلطان قابوس.

سابعا:- عروض العسكرية، ومهرجان بحري.

ثامنا:- إطلاق مئات المسيرات وإطلاق الألعاب النارية.

تاسعا:- الإنشاد بالأشعار الجميلة في حب سلطنة عمان، مثال:-

عاشرا:- قصيدة يا عمان الحب، قصيدة حزن في العيد، قصيدة يا عمان: – كلاهما توضح كم هو الوطن عزيز على قلوب الجميع، وكم هم سعداء كثيرًا بذكرى استقلال البلاد، وتحت لواء القيادة الحكيمة التي تهتم بشأن المواطن.

ما هو موعد إجازة اليوم الوطني العماني 2022؟