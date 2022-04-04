تراجع سعر سلة خامات أوبك إلى 104.90 دولار للبرميل

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الاثنين، إن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع دولارين و84 سنتا ليستقر عند 104.90 دولار للبرميل فى تعاملات يوم الجمعة الماضى بعد أن كان السعر 107.74 دولار يوم الخميس الماضى.





وقالت المنظمة - فى نشرتها - إن المعدل السنوى لسعر السلة للعام الماضى بلغ 69.89 دولار للبرميل.

وكان الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو أكد فى وقت سابق على أن دور النفط والغاز مضمون فى المستقبل المنظور، مشيرا إلى أنه "لا ينبغى النظر إلى انتقال الطاقة على أنه انتقال من مصدر إلى آخر".

وتوقعت منظمة "أوبك" أن يظل النفط والغاز يمثلان أكثر من 50 % من مزيج الطاقة المستقبلى فى عام 2045 مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادة المتوقعة فى النمو الاقتصادى العالمى وعدد سكان العالم فى إشارة إلى أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة فى المستقبل.

يذكر أن وزراء الطاقة فى تحالف أوبك+ اتفقوا فى ختام اجتماعهم الوزارى الـ27 يوم الخميس الماضى على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 432 ألف برميل فى اليوم فى مايو المقبل.

وأكد الوزراء - فى بيانهم الختامى - أن العوامل الأساسية للسوق النفطية من العرض والطلب متوازنة وسليمة وأن التقلبات الحالية فى الأسعار ناجمة عن التطورات الجيوسياسية الحالية.

وأشار تحالف أوبك+ إلى نصف الزيادة هذا الشهر ستأتى من روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط مشاركين فى اتفاق أوبك+ وستتمكن روسيا والسعودية من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميا لكل منهما حتى 10.436 مليون برميل يوميا.

وكان تحالف أوبك + تمكن من استئناف حوالى ثلثى الإنتاج الذى توقف فى المراحل الأولى من الوباء فيما لا تزال منظمة أوبك وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض فى المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد فى السابق.