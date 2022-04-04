عاجل- الانكماش 60 %.. البنك الدولى يصدر بيانا حول الوضع الـ«مريع» فى لبنان

جاء ذلك فى كلمة له اليوم بالاجتماع الرابع لمشروع "إطار الإصلاح والتعافى وإعادة الإعمار" (3RF) والذى ترأسه ميقاتى بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية، بحضور سفراء عدد من الدول الأوروبية وممثلى المنظمات الدولية.
وأوضح أن لبنان شهد العديد من الأزمات، موضحًا أن الأزمة الراهنة هى الأسوأ فى تاريخه، كما أنها من ضمن ثلاث اسوأ أزمات فى العالم.
وعبر "كومار جاه"، عن تفاؤله ببرنامج الاصلاحات الوطنية التى يقودها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، مشددًا على ضرورة وصول البرنامج بشكل جيد لتجنب إنكماش أكبر للاقتصاد، بما يؤدى إلى تأزم أكبر فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ورأى أن هناك حاجة إلى خطة إصلاحات تتضمن برنامجًا ماليًا وتسديد الدين إعادة هيكلة القطاع المالى والمصرفى وتطوير نظم الحماية الاجتماعية.
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