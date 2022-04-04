إصابة 4 جنود فى هجوم انتحارى شمالى العراق

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية: إن 4 جنود أصيبوا بجروح متفاوتة فى هجوم انتحارى بحزام ناسف استهدف عملية تفتيش فى جبال "نويكيط" الواقعة جنوب مدينة الموصل شمالى العراق. ويأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه خلية الإعلام الأمنى العراقى القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب فى محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد. ويتزامن هذا الهجوم مع تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات الإرهابية على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدًا للشائعات والأقاويل التى تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية فى البلاد.

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