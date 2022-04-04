إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب العواصف الرعدية فى فلوريدا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع أنه تم إلغاء أكثر من 3600 رحلة اليوم الاثنين، بعد أن تم إلغاء أكثر من 4000 رحلة أمس، بالإضافة إلى آلاف التأخيرات بسبب العواصف الرعدية الشديدة فى الجنوب الشرقى.

كما ألغى فى مطار ميامى الدولى وحده 80 رحلة، و76 رحلة بمطار أورلاندو الدولى وسط العواصف الشديدة فى الولاية، فيما أكدت جميع شركات الطيران فى الولايات المتحدة أن الطقس فى الجنوب الشرقى كان عاملاً فى إلغاء الرحلات.