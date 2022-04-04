لاتفيا تعتزم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وكتب الوزير، فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لاتفيا ستخفض العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الروسى، وسيتم الإعلان عن قرارات ملموسة عند استكمال الإجراءات الداخلية".
وأضاف أن القرار اتُخذ فى أعقاب التقارير المتعلقة بالوضع فى بلدة بوتشا الأوكرانية، حيث اتهمت كييف القوات الروسية بارتكاب مجزرة فيها.
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