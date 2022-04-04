اليابان: إيذاء المدنيين بأوكرانيا ينتهك القانون الدولى ويسبب مشاكل إنسانية

جدة - نرمين السيد - دان رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، مقتل مدنيين بالقرب من العاصمة الأوكرانية (كييف) قائلًا : "إن إيذاء المدنيين ينتهك القانون الدولى ويسبب مشاكل إنسانية".





وأضاف كيشيدا، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية: "ندرك تنامى الانتقادات الدولية لهذا التصرف.. واليابان تدينه أيضا"، لافتا إلى أن هناك احتمالات بشأن فرض عقوبات إضافية على الطرف المسؤول عن أعمال القتل. وشدد رئيس الوزراء اليابانى على أن بلاده تعمل بصورة وثيقة مع المجتمع الدولى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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