الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية ستفجر الأوضاع بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، من أن انعدام الأفق السياسى والتصعيد الإسرائيلى المتواصل ضد الشعب الفلسطينى ومقدساته- والذى كان آخره ما قام به وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد من اقتحام لمنطقة باب العامود فى البلدة القديمة بالقدس الشرقية بشكل غير مسؤول، ومواصلة تصرفات جيش الاحتلال وشرطته الاستفزازية واقتحامات المستوطنين- سيؤدى إلى تفجر الأوضاع ليس فى فلسطين فقط إنما فى المنطقة.





واعتبر أن طريق الأمن والاستقرار يكون على أساس قرارات الشرعية الدولية عبر"رام الله" وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وقال: إنه "دون أفق سياسى على هذه الثوابت فستبقى الأمور متفجرة وتعيش المنطقة توترات وصراعات بلا نهاية".

وذكر أبو ردينة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن التطورات المتسارعة نتيجة استمرار التصعيد الإسرائيلى سواء فى باحات المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات اليومية للمستوطنين، والاعتداءات بحق أبناء شعبنا فى أحياء القدس، أو فى مدن الضفة الغربية يشكل مساسا واضحا وصارخا يثبت عدم التزام إسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات، أو بالتعهدات والمواقف التى أعلنت عنها الإدارة الأمريكية، والجهود التى تبذلها أطراف فاعلة فى المنطقة، لمنع التصعيد.

وتابع : أنه على الجانب الإسرائيلى أن يعى تماما إن ما يحدث فى باب العامود وغيره من أحياء القدس، وتصرفات شرطة الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين، واستمرار معاناة الأسرى وحجز جثامين الشهداء، وحتى التهديدات الرسمية الإسرائيلية لعمليات عسكرية جديدة فى غزة، ستؤدى جميعها إلى اشتعال النيران، وستضر بميزان الردع الهش أصلاً.

واستطرد: أن القيادة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وتحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، والقدس ليست للبيع أو المساومة.